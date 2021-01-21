Уболівальники обирають нове лого ПФК «Львів»

Кожен бажаючий може проголосувати і стати переможцем конкурсу.

Триває конкурс на нову емблему професіонального футбольного клубу «Львів», титульним партнером якого є бренд Parimatch. Настав час другого етапу, де кожен з уболівальників отримає можливість проголосувати за той варіант, який найбільш до вподоби.

Нагадуємо, що протягом першого етапу конкурсу клуб отримував варіанти логотипів, які розробляли вболівальники. До ПФК «Львів» надійшли близько трьох сотень різноманітних візуалізацій. Тепер настав час обирати. Клуб виокремив найкращі зразки із запропонованих.

Стартує другий етап конкурсу, за підсумками якого буде визначено трьох найкращих представників. Голосувати можна за цим посиланням. Все, що необхідно – електронна адреса та галочка навпроти вподобаного варіанту. Нова емблема клубу набуде чинності з сезону 2021/22

Переможець конкурсу отримає 5 тисяч гривень, комплект клубного екіпірування, два абонементи на домашні поєдинки львів’ян у сезоні 2021/2022, футболку з підписами футболістів команди, а також екскурсію клубною базою та відвідини одного тренування «Львова». Окрім того, пам’ятні подарунки від клубу отримають і призери конкурсу.

Голосування триватиме до 31 січня включно.