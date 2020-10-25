Головний тренер ПФК «Львів» подав у відставку

Георгій Цецадзе працював з командою з червня.

Головний тренер ПФК «Львів» Георгій Цецадзе повідомив про свою відставку, повідомляє сайт клубу.

Команда Цецадзе вдома поступилися «Дніпру-1» (1:3). Тренер львівського клубу на післяматчевій прес-конференції вибачився перед уболівальниками і подав у відставку.

Грузинський фахівець очолив ПФК «Львів» в червні, змінивши на своїй посаді Егіше Мелікяна. У минулому сезоні команда Цецадзе завершила сезон на 11-й позиції.

Новий чемпіонат України львів'яни почали з шести поразок в семи матчах - команда посідає останнє, 14-е місце в турнірній таблиці.

Фото: сайт ПФК "Львів"