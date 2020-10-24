«Львів» програв «Дніпру-1» у чемпіонаті України з футболу

Футбольний клуб "Львів" з рахунком 1:3 поступився у суботу вдома "Дніпру-1" у матчі 7-го турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на "Арені Львів" забили: Юрій Кравчук (24-та хвилина) - у господарів; Ігор Когут (14), Артем Довбик (25) та Олексій Чичиков (83) - у дніпрян, передає Укрінформ.

Результати решти суботніх поєдинків:

"Шахтар" (Донецьк) - "Ворскла" (Полтава) - 1:1

Голи: Манор Соломон (33) - Владислав Кулач (7)

Вилучення: Пап-Альюн Ндіає ("Ворскла", 54-та хвилина);

"Динамо" (Київ) - "Олександрія" - 1:0

Денис Попов (1)

Вилучення: Микола Шапаренко ("Динамо", 90);

"Олімпік" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів) - 0:2

Ілля Шевцов (24), Андрій Тотовицький (37).

На неділю, 25 жовтня, заплановані поєдинки "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з "Маріуполем" (початок о 14.00; транслюватиме телеканал "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" із закарпатським "Минаєм" (17.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" зі львівським "Рухом" (19.30; "Уніан-ТБ").

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Турнірне становище: "Динамо" - 17 очков (после 7-ми игр), "Ворскла" - 15 (7), "Шахтар" - 13 (7), "Десна" - 12 (7), "Колос" - 11 (6), "Маріуполь" - 10 (6), "Олімпік" - 9 (7), "Олександрія" - 9 (7), "Дніпро-1" - 8 (7), "Зоря" - 6 (6), "Інгулець" - 4 (6), "Минай" - 4 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (6).

Фото: pfclviv.com.