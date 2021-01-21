Худжамов: в моменті з першим пропущеним голом «Реала» провини Луніна немає

Екс-воротар проаналізував дії українця в матчі Кубка Іспанії.

Відомий український екс-голкіпер Рустам Худжамов вважає, що великої провини воротаря «Реала» Андрія Луніна в двох пропущених голах від «Алькояно» в матчі Кубка Іспанії немає, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, пропустивши два м'ячі, мадридці сенсаційно покинули турнір на етапі 1/16 фіналу.

«У моменті з першим голом ніякої провини Луніна немає. На ближній штанзі було багато гравців, вони не давали йому можливості вийти на м'яч. Як воротар він зобов'язаний був перекривати ближній кут і зміщувався по траєкторії м'яча », - так прокоментував дії Луніна Худжамов в коментарі для YоuTube-каналу «Бомбардир».

«Помилка захисників, які дали виграти м'яч на ближній штанзі і не закрили далеку. Крім того, я так розумію, він погано бачив момент, коли гравець суперника вигравав м'яч. Другий гол - 50 на 50 щодо помилки Андрія. Може, Лунін десь мав зіграти швидше. Але повторюся, не вважаю, що це його вина », - додав Рустам Худжамов.

Нагадаємо, у матчі з «Алькояно» Лунін дебютував за першу команду «Реала», куди перейшов влітку 2018 року. З тих пір Андрій віддавався в оренду «Леганес», «Вальядоліду» і «Ов'єдо».

Фото: Getty Images.



