Лунін невдало дебютував за «Реал»

Український воротар не допоміг мадридському клубу пробитися в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Український воротар Андрій Лунін зіграв перший офіційний матч за мадридський «Реал». В цьому поєдинку «Реал» сенсаційно програв в 1/16 фіналу Кубка Іспанії «Алькояно» 1:2, повідомляє Укрінформ.

«Реал» програв клубу третього іспанського дивізіону «Алькояно» 1:2. В першому таймі за мадридців забив Мілітао. На 81-й хвилині Сольбес рахунок зрівняв. А в додатковий час господарі, які вже грали у меншості, вийшли вперед після голу Хуанана.

21-річний українець зіграв перший офіційний поєдинок за «Реал». Лунін став другим за віком наймолодшим воротарем «Реала» на момент свого дебюту.

Фото: twitter.com/realmadrid