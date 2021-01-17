Зідан пообіцяв Луніну, що Андрій вийде в старті на кубковий матч з «Алькояно»
Голкіпер «Реала» Андрій Лунін може дебютувати за іспанський клуб 20 січня, повідомляє Defensa Central, передає Укрінформ.
Головний тренер «вершкових» Зінедін Зідан розмовляв з 21-річним українцем і сказав йому, що той вийде в стартовому складі на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти «Алькояно».
Зустріч відбудеться 20 січня о 22.00. «Алькояно» виступає в третьому за силою дивізіоні Іспанії, команда йде третьою в підгрупі Б групи 3.
Відзначається, що слова Зідана не слід сприймати як належне, він може віддати перевагу в цьому матчі і Тібо Куртуа.
Нагадаємо, Лунін cтав гравцем «Реала» влітку 2018 року, але так жодного разу не зіграв за мадридців в офіційному матчі. Воротар на правах оренди грав за «Ов'єдо», «Вальядолід» і «Леганес».
Фото: Getty Images.