Зідан пообіцяв Луніну, що Андрій вийде в старті на кубковий матч з «Алькояно»

Українець може дебютувати за мадридський «Реал» в офіційному матчі.

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін може дебютувати за іспанський клуб 20 січня, повідомляє Defensa Central, передає Укрінформ.

Головний тренер «вершкових» Зінедін Зідан розмовляв з 21-річним українцем і сказав йому, що той вийде в стартовому складі на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти «Алькояно».

Зустріч відбудеться 20 січня о 22.00. «Алькояно» виступає в третьому за силою дивізіоні Іспанії, команда йде третьою в підгрупі Б групи 3.

Відзначається, що слова Зідана не слід сприймати як належне, він може віддати перевагу в цьому матчі і Тібо Куртуа.

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Нагадаємо, Лунін cтав гравцем «Реала» влітку 2018 року, але так жодного разу не зіграв за мадридців в офіційному матчі. Воротар на правах оренди грав за «Ов'єдо», «Вальядолід» і «Леганес».

Фото: Getty Images.