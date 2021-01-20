Бех посіла 3-е місце в короткій індивідуальній гонці на Кубку IBU

Бех посіла 3-е місце в короткій індивідуальній гонці на Кубку IBU

Укрінформ
Першою прийшла Тамара Штайнер з Австрії.

20 січня на другому етапі Кубка IBU в німецькому Арбер відбулася жіноча коротка індивідуальна гонка, повідомляє Укрінформ.

Українська біатлоністка Катерина Бех з одним промахом посіла третє місце. Ця нагорода стала для Бех першою на змаганнях дорослого рівня.

Кубок IBU

2-й етап

Арбер, Німеччина

жінки

Коротка індивідуальна гонка

1. Тамара Штайнер (Австрія) - 33.40,3 (0 + 0 + 0 + 0)

2. Анна Вайдель (Німеччина) - 9,6 (0 + 0 + 0 + 1)

3. Катерина Бех (Україна) - 33,0 (0 + 1 + 0 + 0)

25. Юлія Городна (Україна) - 2.35,6 (1 + 0 + 0 + 0)

31. Надія Бєлкіна (Україна) - 2.51,6 (1 + 1 + 0 + 0)

34. Анастасія Меркушина (Україна) - 3.12,8 (2 + 0 + 1 + 1)

51. Оксана Москаленко (Україна) - 4.31,0 (1 + 1 + 0 + 0)

52. Анна Кривонос (Україна) - 4.31,1 (0 + 2 + 0 + 1)

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Фото: XSPORT.

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