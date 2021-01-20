Бех посіла 3-е місце в короткій індивідуальній гонці на Кубку IBU
20 січня на другому етапі Кубка IBU в німецькому Арбер відбулася жіноча коротка індивідуальна гонка, повідомляє Укрінформ.
Українська біатлоністка Катерина Бех з одним промахом посіла третє місце. Ця нагорода стала для Бех першою на змаганнях дорослого рівня.
Кубок IBU
2-й етап
Арбер, Німеччина
жінки
Коротка індивідуальна гонка
1. Тамара Штайнер (Австрія) - 33.40,3 (0 + 0 + 0 + 0)
2. Анна Вайдель (Німеччина) - 9,6 (0 + 0 + 0 + 1)
3. Катерина Бех (Україна) - 33,0 (0 + 1 + 0 + 0)
25. Юлія Городна (Україна) - 2.35,6 (1 + 0 + 0 + 0)
31. Надія Бєлкіна (Україна) - 2.51,6 (1 + 1 + 0 + 0)
34. Анастасія Меркушина (Україна) - 3.12,8 (2 + 0 + 1 + 1)
51. Оксана Москаленко (Україна) - 4.31,0 (1 + 1 + 0 + 0)
52. Анна Кривонос (Україна) - 4.31,1 (0 + 2 + 0 + 1)
Нагадаємо, Жюлія Симон перемогла в мас-старті в Оберхофі.
Фото: XSPORT.