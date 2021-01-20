Відома символічна збірна року від сайту УЄФА
Укрінформ
Мессі, Роналду, Левандовскі і Рамос у складі.
УЄФА представив символічну збірну 2020 року, яка була сформована за підсумками голосування уболівальників, повідомляє Укрінформ.
Воротар: Мануель Нойер ( «Баварія»);
Захисники: Вірджил ван Дейк («Ліверпуль»), Серхіо Рамос ("Реал"), Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (обидва - «Баварія»);
Півзахисники: Тіаго Алькантара («Баварія» / «Ліверпуль»), Кевін де Брейне («Манчестер Сіті»), Ліонель Мессі («Барселона»);
Нападники: Неймар («ПСЖ»), Кріштіану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовскі («Баварія»).
Нагадаємо, найкращим гравцем 2020-го року за версією УЄФА став форвард «Баварії» Роберт Левандовскі.