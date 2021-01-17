Монзуль - в топ-3 найкращих арбітрів десятиліття серед жінок за версією IFFHS

Монзуль - в топ-3 найкращих арбітрів десятиліття серед жінок за версією IFFHS

Укрінформ
Перше місце у німкені Бібіани Штайнхаус.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) склала список кращих рефері серед жінок за останнє десятиліття, повідомляє Укрінформ.

Третє місце зайняла українка Катерина Монзуль.

Перемогла німкеня Бібіана Штайнхаус, Естер Штаублі зі Швейцарії - друга.

1. Бібіана Штайнхаус - 171 бал

2. Естер Штаублі - 135 балів

3. Катерина Монзуль - 124 бали

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Нагадаємо, Андрій Шевченко посів 17-е місце в рейтингу кращих тренерів збірних десятиліття за версією IFFHS.

Фото: Денис Руденко, FootBoom.

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