Андрій Павелко: Три спаринги перед Євро будуть в різних містах України, хочемо, щоб матчі пройшли з глядачами

Можливість проведення матчів з уболівальниками стане критерієм у виборі міст.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, де будуть проводитися спаринги збірної України з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром перед Євро, повідомляє ФутболNEWS, передає Укрінформ.

«Поки ми ведемо переговори з нашими колегами з цих країн. Після підписання остаточної угоди ми з тренерським штабом визначимося, в яких містах будуть проведені ці матчі. Після того як ми вибрали Львів для двох матчів кваліфікації ЧС, багато вболівальників дуже просили, щоб і в їхніх містах пройшли матчі національної збірної до Євро. Звичайно, ці три матчі будуть в Україні. Всі три матчі будуть в різних містах», - сказав Андрій Павелко

«Ми хочемо, щоб ці матчі пройшли з глядачами, і у Львові хочемо зіграти з глядачами. Це все буде залежати від ситуації в країні, ситуації з пандемією. Вибір міст буде зроблений, виходячи зі зручності тренерського штабу і можливості проведення матчів з глядачами. Дуже важливо, щоб наші вболівальники підтримали і передали свої емоції збірної перед від'їздом на чемпіонат Європи», - додав президент ФФУ.

Нагадаємо, Павелко повідомляв, що матч з Північною Ірландією 3 червня, швидше за все, відбудеться в Києві. 8 червня збірна України повинна відправитися в свою штаб-квартиру на Євро в Бухарест.

Фото: УАФ.