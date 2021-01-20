«Ворскла» проведе чотири спаринги на зборі в Туреччині
Укрінформ
Перший відбудеться в понеділок, 24 січня.
Ворскла проведе чотири товариських матчі на зимовому зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.
Перший спаринг команди Юрія Максимова запланований на 24 січня, заключний відбудеться 4 лютого.
Розклад спарингів:
24 січня — «Балкани» (Косово)
28 січня — «Младость» (Сербія)
31 січня — «Мура» (Словенія)
4 лютого — «Зета» (Чорногорія)
Взимку Ворскла підписала півзахисника Олів’є Тілля і Амількара Коджові, а також орендувала у «Динамо» вінгера Георгія Цитаішвілі. Повернувся до Полтави і бразилець Луїзао, який виступав за «Ворсклу» минулого сезону.
Нагадаємо, на зимову перерву команда Юрія Максимова пішла на п’ятому місці у чемпіонаті України.