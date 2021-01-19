Сігурдссон: перейшов в «Рух», тому що добре знаю головного тренера

Ісландець вже працював з Іваном Федиком.

Захисник збірної Ісландії Рагнар Сігурдссон, який підписав контракт з Рухом, прокоментував свій перехід у львівську команду. За його словами, він трохи знав про Україну перед переїздом, повідомляє Укрінформ.

«Моє головне завдання в «Русі» – допомогти команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. Прийшов сюди тому, що добре знаю головного тренера. Свого часу разом з Іваном Федиком працював в іншому клубі. Знаю, що у «Руха» грандіозні плани. Тут будується чудова академія. Тому я радий бути частиною цього проекту», - сказав Сігурдссон.

«До переїзду сюди трохи знав про Україну. Звичайно, чув про такі клуби, як Шахтар і Динамо, адже вони грають в єврокубках. Доводилося грати проти вашої національної команди. Пам’ятаю, тоді ми перемогли – 2:0. Це була дуже важлива гра для нас. Але скажу одне: проти українців грати досить складно”, – додав новачок «Руха».

Угода ісландця з Рухом розрахована до кінця сезону з опцією продовження ще на рік. Останнім клубом 34-річного Сігурдссон був «Копенгаген».

У минулому захисник також виступав за «Філкір», «Гетеборг», «Краснодар», «Фулхем», «Рубін» і «Ростов».

Нагадаємо, на зимову перерву Рух пішов на 12-му місці в чемпіонаті України. У 13 турах чемпіонату львів’яни здобули одну перемогу.

Фото: fcrukh.com.