Екс-тренер «Дніпра-1» Ночентіні увійде до тренерського штабу збірної України
Італійський тренер Луїджі Ночентіні увійде до тренерського штабу збірної України, повідомляє Укрінформ.
Як повідомив президент УАФ Андрій Павелко, він обійме посаду тренера-аналітика молодіжних команд. Основним завданням Ночентіні стане координація між національною командою та молодіжними збірними.
Італієць півроку відпрацював у тренерському штабі «СК Дніпро-1» під керівництвом Дмитра Михайленка з тактики. До переїзду в Дніпро-1 італієць працював у тренерському штабі Мауріціо Саррі в «Наполі» і «Челсі».
Нагадаємо, на Євро-2020 Україна зіграє в групі C, суперниками команди Андрія Шевченка будуть Нідерланди, Австрія і Північна Македонія. Континентальна першість пройде в наступному році з 11 червня по 11 липня.
Фото: scdnipro1.com.