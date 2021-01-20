Екс-тренер «Дніпра-1» Ночентіні увійде до тренерського штабу збірної України

Він обійматиме посаду сполучника між молодіжними збірними та національною командою

Італійський тренер Луїджі Ночентіні увійде до тренерського штабу збірної України, повідомляє Укрінформ.

Як повідомив президент УАФ Андрій Павелко, він обійме посаду тренера-аналітика молодіжних команд. Основним завданням Ночентіні стане координація між національною командою та молодіжними збірними.

Італієць півроку відпрацював у тренерському штабі «СК Дніпро-1» під керівництвом Дмитра Михайленка з тактики. До переїзду в Дніпро-1 італієць працював у тренерському штабі Мауріціо Саррі в «Наполі» і «Челсі».

Нагадаємо, на Євро-2020 Україна зіграє в групі C, суперниками команди Андрія Шевченка будуть Нідерланди, Австрія і Північна Македонія. Континентальна першість пройде в наступному році з 11 червня по 11 липня.

Фото: scdnipro1.com.



