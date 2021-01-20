НБА: «Торонто» припинив співпрацю з українським центровим
Укрінформ
Український центровий Олексій Лень відрахований з команди Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Торонто Репторс».
Про це клуб повідомив в своєму Twitter, передає Укрінформ.
Команда, яка підписала центрового в міжсезоння на річний мінімальний контракт, відмовилася від його послуг.
Лень провів у складі «Торонто» 7 матчів, набираючи в середньому 2,3 очка і 1,6 підбору за 10,9 хвилин ігрового часу.
Відзначимо, що останні матчі Лень пропустив через протоколи НБА, пов'язаних з коронавірусом.
Фото: allbasketball.org.