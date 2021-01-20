«Прометей» з поразки стартував у Єврокубку ФІБА

Баскетболістки «Прометея» з Кам'янського зазнали поразки від угорського «Сексарда» в першому матчі Єврокубка ФІБА.

Протистояння «Прометей» - «Сексард» завершилося з рахунком 80:106 (24:30, 25:30, 16:27, 15:17), передає Укрінформ.

В іншому поєдинку групи А «Кайсері» з Туреччини обіграли господарів - угорський «Дьйор» - 86:72 (17:21, 21:19 23:9, 25:23).

21 сiчня «Прометей» зіграє проти «Дьйора», а 22 січня - з «Кайсері».

У плей-офф турніру вийдуть по дві кращі команди кожної групи. Пари 1/8 і 1/4 фіналу гратимуть по одному поєдинку в ізольованих таборах 16-18 березня. Фінал чотирьох Єврокубка ФІБА відбудеться також в ізольованому таборі 9-11 квітня.

Фото: ФБУ.