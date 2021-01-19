«Зоря» не зіграє з «Вождовацем» на турецькому зборі

Матч мав відбутися завтра, 20 січня.

«Зоря» не зіграє з «Вождовацем» на тренувальному зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

Матч з восьмої кращою командою Сербії минулого сезону повинен був відбутися завтра, 20 січня. Причину скасування зустрічі не уточнюють.

Сьогодні команда Віктора Скрипника зіграє з іншим сербським клубом – «Войводіною», а 25 січня поміряється силами зі «Шкендією» з Північної Македонії.

У січні «Зоря» вже зіграла з двома польськими клубами – «Ракувом» (2:2) і «П’ястом» (1:2). Всього луганський клуб планував провести вісім контрольних матчів до 7 лютого.

Нагадаємо, «Зоря» займає четверте місце в чемпіонаті України і відстає від «Десни» на три очки. При цьому підопічні Скрипника мають матч в запасі.

Фото: zarya-lugansk.com.