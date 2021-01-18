Третім суперником «Динамо» в ОАЕ стане місцевий «Аджман»

Матч запланований на 22 січня.

«Динамо» визначилося з третім суперником на навчально-тренувальному зборі в ОАЕ, повідомлє Укрінформ.

22 січня кияни зіграють проти місцевого «Аджмана». Зустріч розпочнеться о 16:15 за київським часом.

Також у «Динамо» з’явиться і четвертий суперник, однак він буде відомий пізніше.

Нагадаємо, що 18 січня команда Мірчі Луческу зіграє з польською «Легією» (15:00), а 21 січня – проти білоруського «Шахтаря» (15:00).

Перший етап підготовки біло-сині завершать 26 січня, після чого 29 січня «Динамо» відправиться на другий збір до Туреччини аж до 8 лютого.

Нагадаємо, кияни завершили першу частину сезону на першому місці турнірної таблиці чемпіонату України, випереджаючи «Шахтар» на одне очко.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.



