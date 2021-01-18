Збірна Польщі з футболу залишилася без головного тренера

Єжи Бженчек звільнений з посади головного тренера збірної Польщі з футболу.

Як повідомляє сайт Польського футбольного союзу, президент організації Збігнєв Бонек подякував фахівцю за роботу з національною командою, передає Укрінформ.

"Хочу подякувати Бженчека за його роботу з нашою збірною", - сказав Бонек, не пояснюючи причину звільнення.

Бженчек працював зі збірною Польщі з середини 2018 року і вивів її на Євро-2020. Суперниками поляків по групі стануть збірні Словаччини, Швеції та Іспанії.

Під керівництвом Бженчека національна команда провела 24 матчі (12 перемог, 5 нічиїх і 7 поразок).

Фото: Getty Images.