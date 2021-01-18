«Інтернаціонале» змінить назву і емблему клубу - ЗМІ
Укрінформ
Міланський футбольний клуб «Інтер» має намір офіційно змінити назву і логотип.
Як повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport, повну назву клубу - «Інтернаціонале» - планується скоротити до звичного короткого варіанту «Інтер», передає Укрінформ.
Крім того, новий логотип дозволить «Інтеру» відійти від асоціацій лише з футбольною командою і наблизитися до образу глобальної медіакомпанії.
Відзначимо, що сьогоднішні назва і емблема «чорно-синіх» були прийняті в 1908 році.
Фото: Getty Images.