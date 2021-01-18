«Динамо» зіграє перший матч на зборах в ОАЕ

У понеділок, 18 січня, футболісти київського «Динамо» проведуть перший контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомляє офіційний сайт «біло-синіх», суперником підопічних Мірчі Луческу стане чиннй чемпіон Польщі - варшавська «Легія», передає Укрінформ. Поєдинок пройде на стадіоні The Sevens в Дубаї, початок о 15.00 за київським часом. Збір динамівців в ОАЕ триватиме до 25 січня. Читайте також: «Динамо», «Олександрія» та «Інгулець» проведуть спаринги з софійським «ЦСКА-1948» Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Динамо» зіграє з бельгійським «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Фото: ФК «Динамо» (Київ).