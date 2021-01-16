«Динамо», «Олександрія» та «Інгулець» проведуть спаринги з софійським «ЦСКА-1948»

Матчі пройдуть на тренувальному зборі в Туреччині.

Став відомий ще один суперник «Динамо», «Олександрії» і «Інгульця» на тренувальному зборі в Туреччині, повідомляє Укрінформ.

Українські клуби проведуть товариські матчі з «ЦСКА-1948» з Софії (Болгарія).

Першими з болгарами зіграють підопічні Володимира Шарана (26 січня), другими - кияни (4 лютого), останнім - клуб з Петрового (5 лютого).

«ЦСКА-1948» (Софія) був заснований в 2016 році уболівальниками, які не визнали банкрутство представляє ЦСКА Софія юридичної фірми і створення нової, щоб брати участь у вищому дивізіоні Болгарії. Після 16 турів команда йде шостий в чемпіонаті Болгарії.

Нагадаємо, перший свій збір «Динамо» проведе в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він триватиме до 26 січня.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.