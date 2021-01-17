Михайлюк набрав три очки в матчі «Детройта» з «Майамі»

Українець реалізував триочковий кидок.

Український захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав три очки в поєдинку регулярного чемпіонату НБА з «Майамі Хіт» – 120:100, повідомляє Укрінформ.

Всього українець провів на майданчику не більше двох хвилин ігрового часу, закинувши триочковий.

Лише кілька днів тому Святослав Михайлюк показав свою найкращу результативність у сезоні, набравши 18 очок в поєдинку з «Мілуокі Бакс» (101:110).

Нагадаємо, «Детройт Пістонз» займають 15-е місце турнірної таблиці Східної конференції НБА.

Фото: twitter.com.