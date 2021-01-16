АПЛ: «Вест Гем» Ярмоленка переміг «Бернлі»

Ярмоленко вийшов на заміну в другому таймі.

В матчі 19-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» українського вінгера Андрія Ярмоленка обіграв на своєму полі «Бернлі» 1:0, повідомляє Укрінформ.

«Вест Гем» забив переможний м’яч вже на 9-й хвилині. Відзначився Антоніо.

Український хавбек «Вест Гема» Андрій Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних. Він вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши Бовена. Ярмоленко зіграв в цьому сезоні за «Вест Гем» 9 матчів в АПЛ.

«Вест Гем» зіграв 18 матчів і набрав 29 очок. Команда Ярмоленка посідає 8-е місце.

Топ-4 АПЛ: 1. «МЮ» - 36 (17), 2.«Ліверпуль» - 33 (17), 3. «Ман Сіті» - 32 (16), 4.«Лестер» - 32 (17).

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