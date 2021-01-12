«Вест Гем» з Ярмоленком переміг «Стокпорт» і вийшов в 1/16 фіналу Кубка Англії

Андрій був замінений до єдиного забитого гола в матчі.

«Вест Гем» здобув мінімальну перемогу над «Стокпортом» в третьому раунді Кубка Англії, повідомляє Укрінформ. Єдиний м'яч у грі на 83-й хвилині забив Крейг Доусон, якому асистував Джаррод Боуен. Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко вийшов в основі «Вест Гема», але на 67-й хвилині був замінений саме на Боуена. Читайте також: Гравці «Динамо» проходять медогляд: з ними - Бесєдін Нагадаємо, в 1/16 фіналу національного кубка «Вест Гем» зіграє з «Донкастером». Матчі четвертого раунду пройдуть 22-25 січня. Фото: twitter.com.