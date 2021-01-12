«Вест Гем» з Ярмоленком переміг «Стокпорт» і вийшов в 1/16 фіналу Кубка Англії
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Укрінформ
Андрій був замінений до єдиного забитого гола в матчі.
«Вест Гем» здобув мінімальну перемогу над «Стокпортом» в третьому раунді Кубка Англії, повідомляє Укрінформ.
Єдиний м'яч у грі на 83-й хвилині забив Крейг Доусон, якому асистував Джаррод Боуен.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко вийшов в основі «Вест Гема», але на 67-й хвилині був замінений саме на Боуена.
Нагадаємо, в 1/16 фіналу національного кубка «Вест Гем» зіграє з «Донкастером». Матчі четвертого раунду пройдуть 22-25 січня.
Фото: twitter.com.