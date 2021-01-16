Чемпіонат України – 11-й в Європі за вартістю футболістів

Перше місце очікувано залишилося за АПЛ.

УПЛ зайняла 11-е місце в рейтингу європейських ліг за вартістю футболістів за версією transfermarkt, повідомляє Укрінформ

Загальна вартість гравців, які виступають за 14 клубів УПЛ склала майже 399 мільйонів євро. При цьому відсоток легіонерів в чемпіонаті України виявився найменшим серед лідерів рейтингу – 22,9%.

Лідерство в рейтингу прогнозовано утримує АПЛ – 8,87 млрд євро. На другому місці опинилася Серія А з сумою в 5,09 мільярда євро. Третя позиція у Ла Ліги – 4,89 млрд євро.

Нагадаємо, що на зимову паузу в УПЛ лідерами пішли футболісти Динамо – кияни випереджають Шахтар на одне очко.