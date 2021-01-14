УХЛ: «Краматорськ» в серії булітів обіграв «Маріуполь»

12-а перемога «Краматорська» в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 25-го туру «Краматорськ» обіграв на своєму льоду «Маріуполь» 1:0, повідомляє Укрінформ.

В матчі новачків ліги переміг «Краматорськ». Основний час і овертайм завершилися без закинутих шайб. В серії булітів «Краматорськ» переміг 3:1.

В другому матчі дня «Донбас» приймає «Дніпро» (Херсон).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 40 (23), 2.«Кременчук» - 37 (24), 3.«Сокіл» - 35 (24).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 25-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) програв на чужому льоду «Білому Барсу» (Біла Церква) 1:3, «Крижані Вовки» (Київ) пограли вдома «Кременчуку» (Київ) 2:10.

Фото: сайт УХЛ