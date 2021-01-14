Махарадзе перейшов у «Дніпро-1»

Дніпряни укріплюють позицію воротаря.

«Дніпро-1» оголосив про підписання воротаря Заурі Махарадзе, повідомляють на офіційному сайті «Дніпро-1», передає Укрінформ.

Контракт розрахований до кінця сезону.

Махарадзе є вихованцем «Олімпіка». З цим колективом гравець пройшов шлях з другої ліги в УПЛ.

Нагадаємо, раніше голкіпер виступав за «Зорю», в нинішньому сезоні на поле не виходив. Всього у складі команди зіграв 24 матчі і пропустив 22 голи.

Фото: scdnipro1.com.ua.