За ФК «Колос» виступатиме камерунець Нгамба

Камерунський опорний хавбек Альваро Нгамба став футболістом клубу української Прем'єр-ліги "Колос" (Ковалівка).

З 22-річним гравцем підписали контракт на 2,5 роки, повідомляє пресслужба ФК "Колос".

Наприкінці 2019 року, а також минулого літа Нгамба вже був на перегляді в "Колосі", але тоді до укладання угоди справа не дійшла. У першій половині поточного сезону камерунець виступав за команду другої ліги "Поділля" (Хмельницький).

"Наша селекційна служба продовжувала стежити за Нгамба, коли він минулої осені виступав за" Поділля ". Нгамба своїм прогресом довів, що гідний виступати за "Колос". Він грає в опорній зоні півзахисту, хороший у відборі, і ми на нього розраховуємо. Нині камерунець перебуває на зборі нашої команди в Туреччині", - прокоментував підписання контракту з новачком спортивний директор "Колоса" Віталій Лисицький.

Додамо, що до того, як перебратися в Україну, Нгамба виступав за юнацьку команду французької "Ніцци", італійський "Паганезе" та бельгійський "Лув'єр".

Фото: koloskovalivka.com.