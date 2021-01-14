«Барселона» стала фіналістом Суперкубка Іспанії

У півфіналі каталонці обіграли «Реал Сосьєдад» в серії пенальті.

У першому півфіналі Суперкубка Іспанії «Барселона» обіграла «Реал Сосьєдада» 1:1 (в серії пенальті 3:2), повідомляє Укрінформ.

У Кордові першими м’яч забили каталонці. На 39-й хвилині відзначився Френкі де Йонг. На початку другого тайму «Реал Сосьєдад» відігрався. Оярсабаль реалізував пенальті.

Основний і додатковий час завершились внічию 1:1. В серії пенальті «Барселона» перемогла 3:2.

У фіналі (17 січня) «Барселона» зіграє з переможцем матчу «Реал» - «Атлетік». Другий півфінал зіграють 14 січня у Малазі.

Фото: AS