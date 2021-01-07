Ла Ліга: «Барселона» перемогла на виїзді «Атлетік»

Каталонський клуб піднявся на 3-є місце.

В пропущеному матчі 2-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» обіграла на чужому полі «Атлетік» 3:2, повідомляє Укрінформ.

В Більбао господарі відкрили рахунок вже на 3-й хвилині – відзначився Вільямс. До перерви «Барселона» відповіла двома голами. М’ячі забили Педрі та Мессі.

В другому таймі Мессі забив вдруге. А на 90-й хвилині Муніаїн один м’яч відіграв. У підсумку, важлива перемога «Барселони» 3:2.

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 38 (15), 2.«Реал» - 36 (17), 3.«Барселона» - 31 (17), 4.«Реал Сосьєдад» - 30 (18).

Фото: AS