«Атлетіко» переміг «Севілью» і зміцнив свої позиції лідера Ла Ліги

Мадридський клуб відірвався від «Реала» на 4 очки.

В перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) мадридський «Атлетіко» обіграв на своєму полі «Севілью» 2:0, повідомляє Укрінформ.

На 17-й хвилині Корреа вивів господарів вперед. В другому таймі Сауль збільшив перевагу «Атлетіко». 2:0 – мадридці випереджають «Реал» на 4 очки і мають два матчі в запасі.

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 41 (16), 2.«Реал» - 37 (18), 3.«Барселона» - 34 (18), 4.«Вільярреал» - 32 (18).

Фото: AS