«Реал» втратив очки з «Осасуною» і не став лідером Ла Ліги

Мадридський клуб не зумів обійти земляків з «Атлетіко».

В матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) мадридський «Реал» не зумів обіграти на чужому полі «Осасуну» (Памплона) 0:0, повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі 18-го туру «Барселона» перемогла на виїзді «Гранаду» 4:0. По два голи забили Мессі і Грізманн.

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 38 (15), 2.«Реал» - 37 (18), 3.«Барселона» - 34 (18), 4.«Вільярреал» - 32 (18).

Матч 18-го туру «Атлетіко» - «Атлетік» перенесли через снігопад в Мадриді.

Фото: AS