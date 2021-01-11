Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA в Абу-Дабі
Укрінформ
18-річна українська тенісистка Марта Костюк (№99 WTA) обіграла у понеділок іспанку Сару Соррібес-Тормо (66) у чвертьфіналі турніру в Абу-Дабі (ОАЕ).
Результат поєдинку - 0:6, 6:1, 6:4, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 57 хвилин.
У півфіналі на Марту чекає переможниця пари Вероніка Кудерметова (Росія, 46) - Еліна Світоліна (Україна, 5).
Другу півфінальну пару склали Аріна Соболенко (Білорусь, 10) - Марія Саккарі (Греція, 22).
Призовий фонд змагань WTA 500 в Абу-Дабі становить 565 тис. 530 дол.
Фото: thenewdaily.com.