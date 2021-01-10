Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Абу-Дабі

Перша "ракетка" України і №5 світового рейтингу Еліна Світоліна обіграла росіянку Катерину Александрову (№33 WTA) у третьому колі турніру в Абу-Дабі (ОАЕ) із призовим фондом 565 тис 530 дол.

Результат поєдинку - 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), У вирішальному сеті українка відіграла два матчболи, передає Укрінформ. Суперниці провели на корті 2 години 35 хвилин. У чвертьфіналі на Еліну знову чекає російська опонентка, третя поспіль. Вероніка Кудерметова (46) у другому раунді перемогла іспанку Паулу Бадосу (70) - 6:4, 4:6, 6:1. Читайте також: Українець Ваншельбойм виграв турнір ITF у Тунісі Як повідомляв Укрінформ, першому колі Світоліна обіграла американку Джессіку Пегулу (6:4, 6:3), а у другому - росіянку Віру Звонарьову (6:4, 6:1). Фото: j48tennis.net.