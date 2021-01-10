Українець Ваншельбойм виграв турнір ITF у Тунісі

19-річний український тенісист Ерік Ваншельбойм став у неділю переможцем турнірі ITF World Tennis Tour M15 у місті Монастір (Туніс).

У вирішальному матчі Ерік здобув вольову перемогу над господарем корту Скандером Мансурі, посіяним під третім номером - 3:6, 6:4, 6:3, передає Укрінформ.

Зустріч тривала 2 години. У другому сеті Ваншельбойм зумів відігратися з рахунку 1:3.

Перемога в Монастірі стала для Еріка другою у фіналах на професіональному рівні. 2019 року Ваншельбойм, який вже викликався до складу збірної України, став чемпіоном подібного турніру у місті Аньнїн (Китай).

Фото: ftu.org.