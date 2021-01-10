Теофімо Лопес - найкращий боксер 2020 року за версією Boxing Scene

Абсолютного чемпіона світу у легкій вазі американця Теофімо Лопеса, який відібрав три титули в українця Василя Ломаченка, визнали кращим боксером 2020 року за версією Boxing Scene.

Про це повідомляє офіційний сайт авторитетного боксерського видання, передає Укрінформ.

Аби удостоїтися такої честі, 23-річному уродженцю Брукліна 2020-го вистачило одного поєдинку. У жовтні Лопес у статусі чемпіона світу за версією IBF вийшов у ринг з Василем Ломаченком і здобув перемогу одностайним рішенням суддів.

Свій наступний бій Теофімо Лопес має провести в Австралії проти офіційного претендента на титул за версією IBF Джорджа Камбососа.

Фото: boxingscene.com.