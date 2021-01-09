IBF санкціонувала боксерський бій Лопес - Камбосос

Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала поєдинок американця Теофімо Лопеса проти обов'язкового претендента - австралійця Джорджа Камбососа-молодшого.

Сторонам надали час для проведення переговорів до 6 лютого, повідомляє Boxing Scene.

Якщо переговори не принесуть результатів, поєдинок виставлять на торги.

Лопес здобув пояс IBF у грудні 2019 року, нокаутувавши ганського боксера Річарда Коммі. Після перемоги над українцем Василем Ломаченком у жовтні 2020-го американець став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, заволодівши також титулами WBA, WBO та франчайзинговим поясом WBC.

Камбосос провів останній бій у жовтні 2020 року і роздільним рішенням суддів переміг британця Лі Селбі.

Фото: boxingscene.com.