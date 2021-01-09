Бокс: поєдинок Ломаченко - Лопес став боєм року за версією ESPN

Чемпіонський поєдинок у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом визнаний кращим боксерскім боєм 2020 року версії ESPN.

Про це повідомляє офіційний сайт ESPN, передає Укрінформ.

"Разом із появою Лопеса та інших перспективних легковаговиків нинішнього році може розпочатися одна з кращих епох боксу за останні десятиліття", - зазначає видання.

Як повідомлялося, в ніч з 17-го на 18 жовтня 2020 року Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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