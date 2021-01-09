Пас Малиновського допоміг «Аталанті» перемогти «Беневенто»

Команда українського півзахисника піднялась на 4-е місце в Серії А.

В матчі 17-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» обіграла на чужому полі «Беневенто» 4:1, повідомляє Укрінформ.

У складі «Аталанти» відзначились Ілічич, Толої, Сапата, Мюріель. Руслан Малиновський вийшов на поле на 63-й хвилині, замінивши Пессіну. На 86-й хвилині Малиновський віддав результативний пас Мюріелю.

В цьому сезоні Малиновський зіграв за «Аталанту» 14 матчів, забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

Топ-4 Серії А: 1.«Мілан» - 37 (16), 2.«Інтер» - 36 (16), 3.«Рома» - 33 (16), 4.«Аталанта» - 31 (16). Чинний чемпіон «Ювентус» посідає наразі лише 5-е місце – 30 (15).

В центральному матчі 17-го туру «Рома» приймає «Інтер» (10 січня, 13:30).