Стали відомі суперниці українських тенісисток у відборі Australian Open

Українські тенісистки дізналися імена суперниць у кваліфікації першого в сезоні турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії.

За місця в основній сітці боротимуться четверо наших учасниць, повідомляє BTU.

Катаріна Завацька (№118 WTA) отримала дев'ятий номер посіву і в першому колі зіграє проти Клари Таусон з Данії (152).

Леся Цуренко (146), яка посіяна під 30-м номером, виступ в Дубаї розпочне зустріччю із володаркою wild card Іваною Попович (Австралія, 362).

Ангеліна Калініна (163) у стартовому раунді зустрінеться з Пемрою Озген (Туреччина, 212).

Дар'я Снігур (223) дебютує у кваліфікації Australian Open матчем проти 12-ї сіяної Кетрін Макнеллі зі США (121).

Як повідомлялося, кваліфікація Australian Open пройде 10-13 січня за межами Австралії - у Дубаї (ОАЕ).

На фото: Катаріна Завацька/j48tennis.net.