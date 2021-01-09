Світоліна зіграє з Александровою в 1/8 фіналу турниру WTA в ОАЕ

33-тя "ракетка світу Катерина Александрова з Росії стане суперницею українки Еліни Світоліної у третьому колі (1/8 фіналу) турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).

У другому раунді Александрова перемогла Хізер Вотсон з Великої Британії (№ 58 WTA) - 7:5, 6:7 (7:9), 6:3, передає Укрінформ. Поєдинок тривав 2 години 32 хвилини. Як повідомлялося, перша "ракетка" України і п'ятий номер світового тенісного рейтингу Світоліна за 1 годину 11 хвилин обіграла у суботу ще одну росіянку, Віру Звонарьову (№164) - 6:4, 6:1. Читайте також: Світоліна обіграла росіянку у другому колі турніру WTA в Абу-Дабі Призовий фонд змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open становить 565 тис 530 дол. Фото: scroll.in.