Світоліна обіграла росіянку у другому колі турніру WTA в Абу-Дабі
Укрінформ
Перша "ракетка" України і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).
У другому колі харків'янка перемогла у суботу Віру Звонарьову з Росії (№164 WTA) - 6:4, 6:1, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 11 хвилин.
У наступному раунді Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Катерина Олександрова (Росія, 33) - Гізер Вотсон (Велика Британія, 58)
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні до 1/8 фіналу також пройшла киянка Марта Костюк (99), яка за 2 години 17 хвилин здолала Шувей Се (Тайвань, 67) - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.
За путівку до четвертьфіналу Марта посперечається з Тамарою Зіданшек зі Словенії (87).
Призовий фонд змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open становить 565 тис 530 дол.
Фото: rolandgarros.com.