Світоліна обіграла росіянку у другому колі турніру WTA в Абу-Дабі

Перша "ракетка" України і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).

У другому колі харків'янка перемогла у суботу Віру Звонарьову з Росії (№164 WTA) - 6:4, 6:1, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 11 хвилин.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Катерина Олександрова (Росія, 33) - Гізер Вотсон (Велика Британія, 58)

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні до 1/8 фіналу також пройшла киянка Марта Костюк (99), яка за 2 години 17 хвилин здолала Шувей Се (Тайвань, 67) - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

За путівку до четвертьфіналу Марта посперечається з Тамарою Зіданшек зі Словенії (87).

Призовий фонд змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open становить 565 тис 530 дол.

Фото: rolandgarros.com.