Костюк обіграла Се і вийшла в 1/8 турніру WTA в Абу-Дабі
Укрінформ
Для перемоги знадобилося трохи більше двох годин.
99-та ракетка світу Марта Костюк обіграла Су-Вей Сей (№67 WTA) з Тайваню в матчі другого кола WTA в Абу-Дабі, повідомляє Укрінформ.
Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 6: 3, 6: 7, 6: 3.
Українка виконала 2 ейси, допустила 7 подвійних помилок, реалізувала 8/14 брейк-поінтів.
Нагадаємо, в першому раунді турніру українка перемогла чеську тенісистку Луцію Градецьку.
Фото: Jimme48 photography.