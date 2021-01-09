Костюк обіграла Се і вийшла в 1/8 турніру WTA в Абу-Дабі

Для перемоги знадобилося трохи більше двох годин.

99-та ракетка світу Марта Костюк обіграла Су-Вей Сей (№67 WTA) з Тайваню в матчі другого кола WTA в Абу-Дабі, повідомляє Укрінформ. Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 6: 3, 6: 7, 6: 3. Читайте також: Бондаренко і Кіченок поступилися чешкам на турнірі WTA в ОАЕ Українка виконала 2 ейси, допустила 7 подвійних помилок, реалізувала 8/14 брейк-поінтів. Нагадаємо, в першому раунді турніру українка перемогла чеську тенісистку Луцію Градецьку. Фото: Jimme48 photography.