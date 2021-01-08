Бондаренко і Кіченок поступилися чешкам на турнірі WTA в ОАЕ

Українські тенісистки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок невдало провели у п'ятницю парний матч першого кола турніру WTA 500 Abu Dhabi Women's Tennis Open в ОАЕ.

Український тандем за 56 хвилин програв чеському дуету Кароліна Мухова/Маркета Вондроушова (Чехія) - 3:6, 0:6, передає Укрінформ. Після стартового кола українських учасниць у парному турнірі не залишилося. В одиночній сітці боротьбу продовжують Еліна Світоліна та Марта Костюк. Читайте також: Бондаренко програла Жабер і залишила турнір в Абу-Дабі Призовий фонд змагань в Абу-Дабі складає 565 тис 530 дол. Фото: btu.org.ua.