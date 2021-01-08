Бондаренко програла Жабер і залишила турнір в Абу-Дабі

Українка поступилася в трьох сетах.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко в матчі другого раунду турніру WTA в Абу-Дабі в трьох сетах програла Онс Жабер з Тунісу, повідомляє Укрінформ.

34-річна українка виграла перший сет у напруженій боротьбі з рахунком 7:5, проте потім віддала ініціативу суперниці і програла дві партії поспіль - 3:6, 2:6.

Нагадаємо, на турнірі в Абу-Дабі досі продовжують свої виступи дві українські тенісистки - Марта Костюк та Еліна Світоліна. У другому раунді їм належить зіграти з Сє Шувей і Вірою Звонарьовою відповідно.

Фото: Getty Images.