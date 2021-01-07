Світоліна обіграла Пегулу на старті турніру WTA в Абу-Дабі

Світоліна обіграла Пегулу на старті турніру WTA в Абу-Дабі

Укрінформ
Перша ракетка України розпочала рік з перемоги.

Еліна Світоліна перемогла американку Джессіку Пегулу в першому раунді турніру WTA в Абу-Дабі – 6:4, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Перша ракетка України виграла матч за годину і 24 хвилини, двічі подавши навиліт і реалізував три з чотирьох брейків.

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Наступною суперницею Еліни стане переможниця матчу між росіянкою Вірою Звонарьовою і француженкою Амандін Есс.

Як повідомляв Укрінформ, в 1/16 фіналу турніру в Абу-Дабі пробилися Марта Костюк і Катерина Бондаренко.

Фото: Getty Images

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