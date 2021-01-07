Бондаренко і Костюк вийшли до другого кола турніру WTA в Абу-Дабі

Українські тенісистки Катерина Бондаренко і Марта Костюк успішно пройшли у четвер стартіовий раунд турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Бондаренко (№285 WTA) здолала китаянку Ван Яфань (95) - 6:3, 3:6, 7:5, передає Укрінформ. У другому колі Катерина зустрінеться з 15-ю сіяною Онс Жабер з Тунісу. Костюк (99) за 1 годину 18 хвилин перемогла Луцію Градецьку з Чехії - 6:2, 6:4. У наступному матчі українка зіграє з Шувей Се (Тайвань, 67). Читайте також: WTA представила календар турнірів до Вімблдона Призовий фонд змагань Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open становить 565 тис 530 дол. На фото: Катерина Бондаренко/USTA.