WTA представила календар турнірів до Вімблдона
Після завершення Відкритого чемпіонату Австралії 22-28 лютого на Зеленому континенті ще заплановані змагання, повідомляє пресслужба WTA.
Календар WTA з 1 березня:
1 березня. Доха (WTA500), Ліон (WTA250)
8 березня. Дубай (WTA1000), Гвадалахара (WTA250)
15 березня. Санкт-Петербург (WTA500), Монтеррей (WTA250)
22 березня. Маямі (WTA1000)
5 квітня. Чарльстон (WTA500), Богота (WTA250)
12 квітня. Фінал і плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг, Аньнін (WTA250)
19 квітня. Штутгарт (WTA500), Стамбул (WTA250)
26 квітня. Мадрид (WTA1000)
10 травня. Рим (WTA1000)
17 травня. Страсбург (WTA250), Рабат (WTA250), Кельн (WTA250)
23 травня. "Ролан Гаррос"
7 червня. Ноттінгем (WTA250), Гертогенбос (WTA250)
14 червня. Берлін (WTA500), Бірмінгем (WTA250)
21 червня. Істборн (WTA500), Бад-Гомбург (WTA250)
28 червня. Вімблдон.
Фото: wtatennis.com.