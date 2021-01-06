WTA представила календар турнірів до Вімблдона

WTA представила календар турнірів до Вімблдона

Укрінформ
Жіноча тенісна асоціація опублікувала список змагань до червня.

Після завершення Відкритого чемпіонату Австралії 22-28 лютого на Зеленому континенті ще заплановані змагання, повідомляє пресслужба WTA.

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Календар WTA з 1 березня:

1 березня. Доха (WTA500), Ліон (WTA250)

8 березня. Дубай (WTA1000), Гвадалахара (WTA250)

15 березня. Санкт-Петербург (WTA500), Монтеррей (WTA250)

22 березня. Маямі (WTA1000)

5 квітня. Чарльстон (WTA500), Богота (WTA250)

12 квітня. Фінал і плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг, Аньнін (WTA250)

19 квітня. Штутгарт (WTA500), Стамбул (WTA250)

26 квітня. Мадрид (WTA1000)

10 травня. Рим (WTA1000)

17 травня. Страсбург (WTA250), Рабат (WTA250), Кельн (WTA250)

23 травня. "Ролан Гаррос"

7 червня. Ноттінгем (WTA250), Гертогенбос (WTA250)

14 червня. Берлін (WTA500), Бірмінгем (WTA250)

21 червня. Істборн (WTA500), Бад-Гомбург (WTA250)

28 червня. Вімблдон.

Фото: wtatennis.com.

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