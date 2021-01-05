На старті турніру WTA в Абу-Дабі Світоліна зіграє з американкою Пегулою

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна розпочне боротьбу на турнірі Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open в ОАЕ поєдинком проти 63-ї тенісистки світу американки Джессіки Пегули.

Харків'янка (№5 WTA) отримала на цих змаганнях другий номер посіву, передає Укрінформ.

Киянка Марта Костюк (№99) також стартує в Абу-Дабі з основної сітки. Її суперницею буде одна з переможниць кваліфікації.

Змагання Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open триватимуть до 13 січня. Їхній призовий фонд становить 565 тис 530 дол.

Фото: tennisworldusa.org.