Світоліна, Ястремська та Костюк заявилися в «основі» Australian Open

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк потрапили до заявочного списку основної сітки першого у новому сезоні турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії, який запланований на 8-21 лютого 2021 року.

Крім того, в альтернативному списку на потрапляння до "основи" українка Катерина Козлова посідає четверте місце, а Катаріна Завацька перебуває на 14-у рядку, повідомляє BTU.

У кваліфікації Australian Open, яка відбудеться в Дубаї 10-13 січня, можуть взяти участь наші теннісистки Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Дар'я Снігур та Катаріна Завацька.

Як повідомлялося, новий сезон у WTA-турі стартує 5 січня в Абу-Дабі.

Фото: Getty Images.